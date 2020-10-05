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أمريكا تسجل 49327 إصابة مؤكدة و 703 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-10-04 22:53 تبليغ
أمريكا تسجل 49327 إصابة مؤكدة و 703 حالة وفاة بفيروس كورونا
أمريكا تسجل 49327 إصابة مؤكدة و 703 حالة وفاة بفيروس كورونا

ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب وكالة الأنباء ، وصل عدد الإصابات إلى 7359952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208821 حالة وفاة.

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