ووفقاً للإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وصل عدد الإصابات إلى 7359952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208821 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل 49327 إصابة مؤكدة و 703 حالة وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.