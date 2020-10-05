كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في مطار العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي.
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، عن سماع صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.
ونفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تكون الحكومة العراقية قد تلقت إخطارًا من الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.
قال الكاظمي "هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع الولايات المتحدة ووصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في البلاد".
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو مساء يوم الجمعة، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.