البحرين تسجل 352 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب تسجيل حالتي وفاة.
وقالت الصحة البحرينية إنها سجلت هذه الحالات عقب القيام بـ 9508 فحوصات، كما سجلت 662 حالة تعافٍ من الفيروس في البلاد.
وعرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرا عن تفشي كورونا في لبنان، حيث أن خطر كورونا يضرب لبنان فقد وصل عدد المصابين إلى 43 ألفا في وقت وجيز و باتت تسجل البلاد أرقام متصاعدة يوميا.
وأكد التقرير أن عدد الوفيات تضاعف عن الوتيرة العالمية و تجاوزت نسبة الإشغال في المستشفيات الـ 90% لاسيما في بيروت وجبل لبنان وكل تلك العوامل جعلت لبنان تدخل قائمة الدول عالية الخطورة بسبب كورونا على حد تعبير مستشارة رئيس الوزراء للشئون الطبية.
وذكرت القناة أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية جديدة من أجل احتواء تفشي الوباء و على هذا الأساس تم إقفال ما يزيد على 100 بلدة بشكل كامل.
ونوهت «سكاي نيوز عربية» إلى أنه من المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة أسبوع على أن يتم إجراء تقييم أخر لوضع هذه البلدات وإعادة تقييمها مرة أخرى و تلك الخطوة تساعد وزارة الصحة على تتبع و الحد من انتشار الفيروس في البلاد.
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