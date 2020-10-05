صحة مكة: لا إصابات بكورونا في أول أيام عودة مناسك العمرة

أعلنت صحة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين المعتمرين في أول أيام عودة مناسك العمرة.
وأوضح رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هناك التزامًا واضحًا من جانب المعتمرين بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم، داعيًا الله أن يرفع البلاء والجوائح عن المسلمين والعالم أجمع.
وأفاد السديس خلال خطبته بعد صلاة العشاء في الحرم للمعتمرين، أننا نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن مشهد فتح الحرم أمام المعتمرين قادر على إدخال السرور والسعادة على قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم.
وبيًن أن من واجبنا أن نحمد الله على نعمه علينا وعلى توفيقه ولاة الأمر بالموافقة على عودة العمرة تدريجيًا، مؤكدا أن قرار الإغلاق كان حرصا على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين.
كما بعث برسالة تهنئة للمعتمرين بإعمارهم الحرم المكي بالطواف والسعي والدعاء والصلاة، داعيًا الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين.
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