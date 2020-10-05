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أطباء يفجرون مفاجأة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

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أطباء يفجرون مفاجأة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
أطباء يفجرون مفاجأة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

أعلن أطباء لا يشاركون في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقار الذي يحصل عليه ترامب دليل على أنه عانى من أعراض شديدة لفيروس المستجد "كوفيد-19". 

وكان الفريق الطبي لترامب أعلن عن تناوله عقار ديكساميثازون، وهو عبارة عن عقار  يستخدم في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الإلتهابات. 

فيما صرح الفريق الطبي لترامب بأن الرئيس الأمريكي بدأ بعقار ستيرويد بعد معاناته من انخفاض في مستوى الأوكسجين، لكن حالته تحسنت ويمكنه الخروج من المستشفى يوم الاثنين.

وتقول جمعية الأمراض المعدية بأمريكا إن "ديكساميثازون" مفيد لمرضى الحالات الحرجة والشديدة من "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى أوكسجين إضافي، لكن الدراسات تشير إلى أن العقار غير مفيد وربما يكون ضارا بالنسبة للأفراد الذين لديهم أعراض متوسطة.

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى "والتر ريد" من جديد، عقب تجوله في محيط المستشفى بالسيارة لإلقاء التحية على أنصاره. 

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