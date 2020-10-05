انتصار جديد على كورونا.. نيوزيلندا تستعد لرفع القيود عن أوكلاند

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، رفع جميع القيود المفروضة على أوكلاند، أكبر مدن البلاد، اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء المقبلة.

وأعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا يمكن من خلال تحديد اصابة الشخص من عدمه خلال 15 الى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس-فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة فى جنيف، إلى انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الاشهر الستة المقبلة وستوزع على عدد كبير من البلدان الافريقية بداية من شهر اكتوبر .

ولفت مدير عام منظمة الصحة إلى ان سعر الاختبار الجديد هو خمسة دولارات فقط وتوقع ان ينخفض السعر اكثر خلال الفترة المقبلة .

من جانبها قالت كاتارينا بومى الرئيس التنفيذى للصندوق العالمى للتشخيصات الجديدة المبتكرة والمعروف باسم ( فايند ) أن الفحص الجديد يحمل اسم ( أر دى تى ) يوجد منه نوعان وهو سهل الاسخدام ويعطى نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفيروس كورونا له فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80 % عندما يستخدم فى المجتمعات التى يوجد بها انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا.