بايدن تمنى الشفاء لترامب.. وحملته "تستغل كورونا"

في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعلاج من كوفيد-19 في مستشفى عسكري، سعت حملة المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن إلى التركيز على تصدي البلاد للجائحة، مع دخول الشهر الأخير قبل انتخابات الرئاسة.

وتمنى بايدن، وهو نائب رئيس سابق جاءت نتيجة فحصه سلبية الجمعة، بعد ثلاثة أيام من مناظرة مع ترامب، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي، لكن بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن "سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب."

وقالت كيت بيدينغفيلد، نائبة مدير الحملة، الأحد، إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوما الباقية من الحملة، باعتباره "الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة".

وسجلت الولايات المتحدة 7.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 209 آلاف وفاة بالمرض وهي الدولة الأولى في العالم في ذلك.

وأظهر استطلاع للرأي لرويترز-إبسوس، نُشرت نتائجه الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر، بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.