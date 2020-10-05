بعد إصابة ترامب .. حملة بايدن تسعى للتركيز على تصدى أمريكا لكورونا

وتمنى بايدن، وهو نائب رئيس سابق، وقد جاءت نتيجة فحصه سلبية يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من مناظرة مع ترامب، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكى.
لكن بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب.
وقالت كيت بيدينجفيلد نائبة مدير الحملة، اليوم الأحد، إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوما الباقية من الحملة باعتباره "الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة".
وسجلت الولايات المتحدة 7.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 209 آلاف وفاة بالمرض وهى الدولة الأولى فى العالم فى ذلك.
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