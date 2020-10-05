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المكسيك .. 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أخبار عالمية أحمد إسماعيل 2020-10-05 04:32 تبليغ
المكسيك .. 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
المكسيك .. 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر اليوم الإثنين، أنه بذلك إجمالى الوفيات فى المكسيك إلى 79088، فيما بلغ إجمالى الإصابات منذ تفشى الوباء 761665 حالة.

وأوضحت الحكومة، أن العدد الحقيقى للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

يذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس فى العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

كما تعتبر أمريكا اللاتينية، المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا فى العالم.

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