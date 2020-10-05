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البرازيل تسجل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا

أخبار عالمية أحمد عاشور 2020-10-05 05:44 تبليغ
البرازيل تسجل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا
البرازيل تسجل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وزارة الصحة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس فى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8456، مقابل 33431 فى إحصائية الجمعة و26310 السبت، ليصل العدد الإجمالى إلى 4915289 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 365 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 708 فى بيانات الجمعة و599 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 146352 حالة.

يذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا فى البرازيل دوما فى يومى نهاية الأسبوع نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية فى البرازيل بشكل ملحوظ فى الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين فى مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

 

 

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