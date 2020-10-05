أطباء أمريكيون : ترامب عانى من أعراض شديدة لفيروس كورونا

و"ديكساميثازون" هو ستيرويد يستخدم فى مكافحة أمراض أخرى لتقليل الالتهابات.
وقال الفريق الطبى لترامب اليوم، إن الرئيس بدأ بعقار ستيرويد بعد معاناته من انخفاض فى مستوى الأوكسجين، لكن حالته تحسنت ويمكنه الخروج من المستشفى يوم الاثنين.
وأفاد الدكتور دانيال ماكويلن اختصاصى الأمراض المعدية بمستشفى ومركز لاهى فى برلنغتون بولاية ماساتشوستس: "ما سمعته فى المؤتمر الصحفى يشير إلى أن الرئيس لديه مرض شديد الاختلاف عن الصورة المتفائلة المرسومة".
وتقول جمعية الأمراض المعدية بأمريكا إن "ديكساميثازون" مفيد لمرضى الحالات الحرجة والشديدة من "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى أوكسجين إضافي، لكن الدراسات تشير إلى أن العقار غير مفيد وربما يكون ضارا بالنسبة للأفراد الذين لديهم أعراض متوسطة.
وصرح الدكتور أميش أدالغا أخصائى الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكينز، بأنه إذا أصبح ترامب فى غنى عن الأوكسجين الإضافى ويستطيع العودة إلى أنشطته المعتادة فإنه من الممكن لأطبائه السماح له بالخروج من المستشفى.
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