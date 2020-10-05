الهند تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا والإجمالي يتجاوز 6ر6 مليون حالة

سجلت الهند قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 74 ألفا و442 شخصا، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 6 ملايين و623 ألفا و816 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة -حسب ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت أيضا 903 وفيات في الساعات الـ24 نفسها، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 102 ألف و685.
ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليًا 934 ألفا و427 حالة نشطة.
وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.
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