ناقلة نفط إيرانية ثالثة ترسو في ميناء فنزويلي

كشفت بيانات شركة "رفينيتيف أيكون" ومصدر مطلع أن الناقلة الأخيرة،ضمن مجموعة من ثلاث ناقلات وقود إيرانية، رست ، أمس الأحد، بميناء "جواراجواو" في شرق فنزويلا.
ونقلت السفن الثلاث التي بدأت في الوصول قبل أيام زهاء 820 ألف برميل من الوقود إلى هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، حيث أدى النقص الحاد في البنزين إلى موجة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر مطلع قوله إن الناقلة "فاكسون" دخلت المياه الفنزويلية يوم السبت ورست في ميناء جواراجواو.
وقال المصدر إن السفينة دخلت الميناء المرتبط بمنشأة بويرتو لاكروز للتكرير ظهر يوم الأحد. ورست الناقلتان الأخريان في منشأتي تكرير بغرب ووسط البلاد.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد وعد في وقت سابق، بإعادة المعروض من الوقود إلى وضعه الطبيعي في البلد الذي يعاني من شح البنزين.
وأعلن مادورو قبل أيام خطة جديدة لتوزيع البنزين بنظام الحصص اعتبارا من اليوم الاثنين. وكانت الناقلتان الأخريان قد رستا في وقت سابق في منشأتي تكرير بغرب ووسط فنزويلا.
وعززت إيران وفنزويلا تعاونهما الاقتصادي هذا العام في ظل تشديد واشنطن عقوباتها على صناعتي النفط بالبلدين.
ورغم أن البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية صارمة، فإن واشنطن لم تتحرك لإعتراض السفن الإيرانية التي سلمت وقودا إلى فنزويلا في الفترة من مايو إلى يونيو.
لكن الولايات المتحدة صادرت في يوليو مجموعة منفصلة من الشحنات الإيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا، قائلة إنها فعلت هذا تنفيذا لحكم قضائي، يفيد بأن عائدات الشحنات ستصب في حساب الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا لدى واشنطن.
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