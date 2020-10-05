مادورو: نجلي وشقيقتي سيشاركان في اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو،اليوم الأثنين، أن نجله وشقيقته قررا تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ضمن الاختبارات السريرية، مؤكدا أنه سيستخدم المصل بنفسه فور بدء اعتماده جماعيا.

وقال مادورو، في كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم " : "في هذه المرحلة للاختبارات السريرية ذكر لي ابني نيكولاس إيرنيستو مادورو، أنه قرر التطعيم باللقاح الروسي والمشاركة في التجربة، وشقيقتي الكبرى ماريا تيريسا مادورو، طبيبة التخدير، أبلغتني أيضا بأنها ستتلقى التطعيم باللقاح الروسي".

وأضاف أنه "سيكون أول من سيستخدم اللقاح الروسي فور بدء اعتماده الجماعي"، واصفا هذا المصل بـ"طوق النجاة للبشرية".

وسبق أن أعلنت السلطات الفنزويلية أن حوالي ألف شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية للقاح الروسي، الذي وصلت دفعته الأولى إلى فنزويلا صباح الجمعة الماضي.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد ، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك في " تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، وتجري عليه حاليا مرحلة اختبارات سريرية يشارك فيها عدد من الدول الأجنبية.