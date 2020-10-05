اليابان تحتج على إنشاء الصين متحفا رقميا عن الجزر المتنازع عليها

احتجت اليابان على إنشاء الصين لمتحف رقمي يعرض مطالباتها لمجموعة من الجزر التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة قوله - خلال مؤتمر صحفي - "بموجب القانون الدولي، لقد تم الاعتراف بجزر سينكاكو تاريخيًا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي اليابان، ونتحكم فعليا بالسيطرة عليها".
وأفاد كاتو بأن الصين "ليست في وضع يسمح لها بإنشاء مثل هذا الموقع الإلكتروني فيما يتعلق بالجزر الصغيرة"، مضيفا أن اليابان طالبت من خلال القنوات الدبلوماسية بإزالته.
وغالبًا ما أدى الخلاف حول ملكية الجزر غير المأهولة، والتي تسميها الصين دياويو، إلى توتر العلاقات اليابانية-الصينية. وكثيرا ما ترسل الصين خفر السواحل أو السفن الحكومية إلى المياه القريبة في محاولة لتعزيز مطالباتها بفرض سيادتها عليها.
وتدعي كل من طوكيو وبكين أن الجزر غير المأهولة، والمعروفة باسم "سينكاكو" في اليابان و"دياويو" في الصين، حق لها، وهذه الجرز تديرها اليابان منذ عام 1972، وقد تسببت في صراع بين الدولتين لمئات السنوات.
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