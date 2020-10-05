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اليابان وكوريا الجنوبية تخططان لاستئناف رحلات العمل

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اليابان وكوريا الجنوبية تخططان لاستئناف رحلات العمل
اليابان وكوريا الجنوبية تخططان لاستئناف رحلات العمل

ذكرت مصادر حكومية يابانية، اليوم الإثنين، أن اليابان وكوريا الجنوبية تخططان للاتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع على استئناف رحلات العمل بين البلدين، وهو إجراء أوقفته الحكومتان في إطار مكافحة وباء فيروس كوفيد-19.

وقالت المصادر -حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المقرر السماح بدخول الأجانب وغيرهم من المقيمين لفترات طويلة وكذلك المسافرين في رحلات عمل قصيرة الأجل إلى كلا البلدين، شريطة أن تثبت سلبية اختبار فيروس كورونا ومع تقديم مسارات الرحلات.

ومن المتوقع أن يؤدي استئناف مثل هذه الرحلات إلى تحسن العلاقات بين الجارتين، والتي انحدرت إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب سلسلة من أحكام المحاكم الكورية الجنوبية التي تقضي بدفع الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الذي تولى منصبه منتصف سبتمبر الماضي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قد اتفقا في أول محادثات هاتفية بينهما يوم 24 سبتمبر على تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مبكر لاستئناف رحلات العمل بين البلدين.

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