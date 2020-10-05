مسئول إيطالي: سنتجه إلى الإغلاق في حال استمرار ارتفاع معدل إصابات كورونا

حذر فينتشنزو دي لوكا، رئيس منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا اليوم / الاثنين / المواطنين من أنه في حال استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، سستجه السلطات الى الإعلان عن إغلاق آخر .
وقال دي لوكا في تصريح بعد إعلان إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في الخارج - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - " لا يوجد خيار آخر بديلا للإغلاق ".
وعلق دي لوكا عقب ظهور مجموعات من الأشخاص دون أقنعة على الوجه في الكليات والحانات، قائلا إنه " يجب أن نعود إلى السلوك الصارم في فبراير ومارس وأبريل، وإلا فإننا سنمرض".
وسجلت منطقة كامبانيا، وهي الأكثر كثافة سكانية في إيطاليا وواحدة من أفقرها أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة في البلاد.
وبدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد، حيث ازداد المعدل اليومي لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، ليصل إلى نحو 400 إصابة يوم السبت الماضي، مما يضع المنطقة في مرتبة متقدمة على لومباردي، حيث بدأ الوباء في إيطاليا.
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