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38 ألفا و630 حالة.. حصيلة جديدة لمصابى كورونا فى أمريكا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 08:57 تبليغ
38 ألفا و630 حالة.. حصيلة جديدة لمصابى كورونا فى أمريكا
38 ألفا و630 حالة.. حصيلة جديدة لمصابى كورونا فى أمريكا
أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 38 ألفا و630 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و420 ألفا و971 حالة. 

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 209 آلاف و794 حالة، وذلك عقب تسجيل 410 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

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