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عاجل.. رئيسة المفوضية الأوروبية فى الحجر الصحى بسبب كورونا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 09:13 تبليغ
عاجل.. رئيسة المفوضية الأوروبية فى الحجر الصحى بسبب كورونا
عاجل.. رئيسة المفوضية الأوروبية فى الحجر الصحى بسبب كورونا

يشار إلى أن فيروس المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 

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