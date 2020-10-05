وأضاف بومبيو فى تصريحات قبل جولته إلى اليابان: "لقد أتيحت لى الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنه تحدث مع فريق الأمن القومى بأكمله.. نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التى قد تحدث".
وتابع "نحن تأكدنا من أن ترامب كان على أتم الاستعداد للإسراع فى كل الأشياء التى تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتى لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".
وكان ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى قرب واشنطن لتلقى العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو يتحدث عن تطورات الحالة الصحية لترامب: معنوياته عظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.