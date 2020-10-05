بومبيو يتحدث عن تطورات الحالة الصحية لترامب: معنوياته عظيمة

وأضاف بومبيو فى تصريحات قبل جولته إلى اليابان: "لقد أتيحت لى الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنه تحدث مع فريق الأمن القومى بأكمله.. نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التى قد تحدث".

وتابع "نحن تأكدنا من أن ترامب كان على أتم الاستعداد للإسراع فى كل الأشياء التى تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتى لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

وكان ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى قرب واشنطن لتلقى العلاج.