بعد استئناف العمرة.. صحة مكة تزف البشرى: لا اشتباه في حالات كورونا

وبدوره، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، إن الصحة لم تلاحظ وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة.
وتابع أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من خلال الكمامة الطبية وكذلك التباعد المكاني؛ حسبما أفادت صحيفة "الوئام" السعودية.
وكانت صحة المنطقة قد أكملت جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودة العمرة تدريجيًا؛ وأعلنت أنها على قدرٍ عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
واستأنفت المملكة أداء العمرة، أمس الأحد، تدريجيا بعد تعليقها بعد 7 أشهر منذ تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.
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