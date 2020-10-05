صحيفتان إماراتيتان: اتفاق السلام السوداني سيسهم في رفع اسمه من قائمة العقوبات ويفتح آفاقا واعدة

أشادت صحيفتا (الوطن) و(الخليج) الإماراتيتان في افتتاحيتيهما اليوم، بتوقيع اتفاق السلام السوداني باعتباره خطوة تاريخية ستسهم في رفع اسمه من قائمة العقوبات، وتفتح آفاقا واعدة للأمن والسلام.

فتحت عنوان "الإمارات مع السودان دائما " قالت صحيفة (الوطن) الإماراتية إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد الوقوف إلى جانب السودان، ليرسخ موقفا ثابتا ومبدئيا تحرص عليه الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم كل ما من شأنه أن يعزز مساعي التنمية والسلام.

وأضافت الصحيفة أن الشعب السوداني عانى منذ عقود الكثير من الأحداث التي أصابت بلده، ودائما كانت الإمارات تعمل لصالح وخير الأشقاء وتحقيق تطلعاتهم في الوصول إلى أوضاع لا أزمات فيها ولا حروب ولا اقتتال، ويكون عنوانها السلام مع كل ما يمثله من أساس لا غنى عنه لأية تنمية أو تحسين في الأوضاع، خاصة أن الاقتتال تسبب بنكبة الكثيرين وتبين أنه كغيره لا يمكن أن ينتهي إلا بحل سياسي توافقي يرضي جميع الأطراف ويضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار آخر، وهذا ما عملت عليه وأكدته دولة الإمارات دائما، وكانت من أولى الدول الداعمة والمشاركة في الوصول إلى محطة السلام، إلى سودان لا حروب ولا خلافات ولا انقسامات بين مختلف شرائحه".

وقالت (الوطن)" إن الخطوة التاريخية التي تم فيها تغليب مصلحة السودان سوف تكون مدخلا لبوابة جديدة تعيد السودان إلى الانفتاح على المجتمع الدولي وستسهم في رفع اسمه من قائمة العقوبات والعمل على التأسيس لمرحلة جديدة لا وجود فيها لكل ما يمكن أن يعيق المسيرة التي طالما انتظرها الملايين من الأشقاء في السودان الذي يحفل بالإمكانات والموارد والطاقات التي تضمن إحداث تغيير إيجابي كبير يحمل الخير والنماء والاستقرار لجميع شرائح المجتمع وبما يقوي التوجه الحضاري نحو مرحلة يحظى فيها السودان بدعم أشقائه الذين كانوا دائما مع تطلعاته المشروعة".

وأضافت أن المجتمع الدولي بشكل عام سوف يستفيد من إخماد نيران أحد مناطق الصراع التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها تأثيرات سلبية انعكست على أغلب مناحي الحياة في السودان وحتى الجوار.

وتحت عنوان "السودان يستحق السلام" أكدت صحيفة (الخليج) ـ في افتتاحيتها ـ أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا بين الحكومة وعدد من الجماعات المتمردة، سيضع حدا لحرب مدمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أودت بحياة آلاف المدنيين طوال السنوات الماضية، ومن حق السودانيين أن يلتزموا الحذر، لأن عشرات الاتفاقات السابقة سقطت بعد توقيعها مباشرة".

ونوهت بأن الاتفاق خطوة مهمة نحو السلام ويفتح آفاقا واعدة أمام البلد الشقيق ويشكل مدخلا حقيقيا للأمن والسلام، بشرط أن تكون الأطراف الموقعة عليه صادقة في نواياها، وقادرة على التنفيذ، وتلتزم ببنوده.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول"إن السودان يستحق الأمن والسلام، وشعبه يستحق الحياة والعيش بحرية وكرامة في ظل نظام وطني حقيقي يلتزم العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية، نأمل أن يكون اتفاق السلام الجديد بداية النهاية".