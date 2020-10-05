خالطت مصابا بـ كورونا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن دخولها الحجر الصحي

تخضع ‏رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بكورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية: في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقوم بعزل نفسها بعدما شاركت في اجتماع ثبت إصابة أحد الحاضرين فيه بفيروس كورونا. وغردت فون دير لاين على حسابها في تويتر: "لقد تم إبلاغي بأنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكورونا ، وفقًا للوائح المعمول بها ، فأنا أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أجريت اختبارا وكان سلبيا يوم الخميس وسوف أقوم بإجراء اختبار جديد اليوم."

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت خلال مؤتمر صحفي سابق خلال اليومين الماضيين، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.

وأكدت أن الوضع الوبائي مقلق، لذلك يتعين أن مواصلة التركيز الشديد على تجنب العودة للوضع الخطير الذي شهدناه في الربيع الماضي.

وتابعت: أن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في الحصول على لقاحات محتملة للفيروس، فإحراز تقدم بخصوص اللقاحات هو أساس أي حل طويل الأمد لهذه الأزمة.