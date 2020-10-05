قبرص ترحب بسحب تركيا لسفينة يافوز من مياهها الإقليمية

رحب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم الأثنين، بسحب تركيا لسفينة يافوز من مياه قبرص الإقليمية.

وغادرت الأحد، سفينة تنقيب تركية موقعها في جنوب غرب قبرص، في خطوة وصفها الخبراء أنها مراوغة من أردوغان بعد تهديدات أوروبية وعلى رأسها فرنسا بفرض عقوبات حاسمة وقوية ضد تركيا بسبب أطماعها في منطقة شرق المتوسط.

وفي أكثر من مناسبة، نددت قبرص بأنشطة تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط والتي تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومنذ عدة أشهر تقوم السفينة التركية التي انسحبت بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا، وتتنازع تركيا وقبرص منذ أعوام بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة حول قبرص.

وفي يناير 2019 تأسس منتدى غاز شرق المتوسط، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأواخر شهر سبتمبر، وقعت 6 دول تطل على ساحل البحر المتوسط، في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.