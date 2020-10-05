عاجل.. نجاة حاكم إقليم أفغانى من انفجار استهدف موكبه

وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، فأن أسد الله دولتزاى المتحدث باسم حاكم الإقليم أكد وقوع الانفجار ونجاة حاكم الإقليم، إلا أنه أعرب عن خشيته من سقوط ضحايا.

ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.