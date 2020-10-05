شاهد.. انفجار ضخم غرب العاصمة الليبية طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع انفجار ضخم لمخزن للذخيرة تابع لإحدى المليشيات غربي العاصمة طرابلس.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية لقطات مصورة للانفجار، مشيرةً إلى أنه أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

وقالت الصحيفة: "الانفجار أسفر عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين وقد وقع بمنطقة شعبية سيدي عبدالجليل".

وأضافت: "تم إغلاق الطريق الساحلي نتيجة إنفجار مخزن دخيرة لإحدى المجموعات المسلحة المتمركزة بالمنطقة قرب مقر البعثة الأممية".

فى غضون ذلك، تقدم لجنة تقصى الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا، اليوم الاثنين، تقريرا شفويا إلى المجلس، وذلك في إطار دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة كان قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.