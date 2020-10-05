أخبار عاجلة
السعودية تعدل ضوابط الدعم المالي لموظفيها في القطاع الخاص -
اشترى التذكرة بمارس وزاره بأكتوبر.. فتح موقع أثري لسائح واحد -
ألمانيا تنشر 15 ألف جندي لدعم قيود كورونا -
‫‬ أمن الطرق: لن يسمح بدخول المعتمرين إلا بتصريح للعمرة -
حسن الراهب يعلن اعتزاله لعب كرة القدم -
نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) -
بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق -
الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس -
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -

وزير داخلية فرنسا: وضع باريس والمقاطعات الثلاث بالضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى لانتشار كورونا

أخبار عالمية تبليغ
وزير داخلية فرنسا: وضع باريس والمقاطعات الثلاث بالضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى لانتشار كورونا
وزير داخلية فرنسا: وضع باريس والمقاطعات الثلاث بالضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى لانتشار كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وضع مدينة باريس والمقاطعات الثلاث في الضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى بسبب زيادة انتشار وباء فيروس المستجد (كوفيد-19) في البلاد، كما سيتم الإعلان عن قيود جديدة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم أن المطاعم المتواجدة في منطقة التأهب القصوى ستظل مفتوحة ببروتوكول صحي صارم.

وكان قصر ماتينيون قد أعلن امس الأحد أن هذه "الإجراءات الملزمة" التي ستستمر 15 يوما، سيتم الإفصاح عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي من المقرر ان يعقد اليوم من قبل عمدة باريس "آن هيدالجو" وستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

يذكر أن فرنسا سجلت 16972 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الأول السبت وحده، وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت البلاد في إجراء اختبارات على نطاق واسع. وتظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة الإقليمية بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى من 250 لكل 100 الف شخص في العاصمة باريس وهو الحد الذي أطلق بروتوكول التنبيه الأقصى الذي أصاب بالفعل مدينتي "إيكس إن بروفانس" الجنوبية و"مرسيليا" والمناطق المحيطة بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير داخلية فرنسا: وضع باريس والمقاطعات الثلاث بالضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى لانتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 