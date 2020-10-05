مقتل وإصابة العشرات.. تفجير يستهدف موكب حاكم ولاية بأفغانستان

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لجمان بشرق أفغانستان، اليوم الاثنين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم حاكم الولاية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة المفخخة قد تم تفجيرها عن بعد، أو أن الهجوم كان انتحاريا.

وارتفع نسق الهجمات الدموية في الأيام الأخيرة، حيث قُتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، السبت الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، بشرق أفغانستان.

وفي حادث أخر، نجا كبير نواب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح من تفجير استهدف موكبه في كابول وأدى لإصابته بجروح.

وقتل في الهجوم الذي اعتبر محاولة لإحباط مساعي السلام، عشرة أشخاص على الأقل فيما أصيب حوالي 15 آخرين بجروح حسبما قال مسؤولون.

ونفت حركة طالبان التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية تورطها في الهجوم.