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عاجل.. تركيا تتراجع وتسحب سفينة التنقيب قبالة سواحل قبرص

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 09:47 تبليغ
عاجل.. تركيا تتراجع وتسحب سفينة التنقيب قبالة سواحل قبرص
عاجل.. تركيا تتراجع وتسحب سفينة التنقيب قبالة سواحل قبرص
سحبت تركيا سفينة التنقيب "يافوز" من مياه قبرص الإقليمية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التى تسحبها أنقرة من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية.

وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعى قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة فى نيقوسيا.

وقال المسؤولون فى نيقوسيا، إنه لا يعرف الجهة التى ستتوجه إليها السفينة. إذا استمرت السفينة فى مسارها نحو الشمال، ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات، حيث أنها يمكن أن تصل المياه التركية فى المساء.

 

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