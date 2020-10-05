نيويورك تعتزم إغلاق المدارس والمتاجر والشركات الأربعاء المقبل

أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو اليوم/ الاثنين /أنه يعتزم إغلاق مدارس عامة ومتاجر وشركات في أجزاء من بروكلين وكوينز يوم الاربعاء المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.
وقال دي بلاسيو في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن"عدة مرافق غير ضرورية في بعض الأحياء ستغلق يوم الأربعاء المقبل، وأنه بانتظار موافقة حاكم الولاية على ذلك" .
وكان قد تم تسجيل ارتفاع في عدد إصابات كورونا بنيويورك خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز معدل الارتفاع نسبة الـ 3 ٪ لمدة سبعة أيام متتالية،ويعيش في المناطق المقرر إغلاقها نحو نصف مليون شخص، مع وجود 100 مدرسة عامة و200 مدرسة خاصة.
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