الإمارات تهنئ السعودية بعودة مراسم العمرة بعد توقف أشهر بسبب كورونا

اشاد انور قرقاش وزير الخارجية الاماراتي بالسعودية بعد ادائها المميز لاستئناف مناسك العمرة مرة اخرى بعد غلق دام لمدة اشهر بسبب جاحئة كورونا .

غرد انور قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة الاستئناف الناجح لشعائر العمرة ، مسؤولية عظيمة تقوم بها المملكة وأجهزتها المعنية بكل اقتدار وتميّز.

ووفق إجراءات صارمة أدى ستة آلاف شخص العمرة في مكة مع استئناف السلطات السعودية السماح جزئيا بأداء المناسك التي تم تعليقها بسبب كورونا، لتدب الحركة في المدينة مجددًا. وتجني السعودية عادة المليارات من السياحة الدينية.

وكتبت وزارة الحج والعمرة على تويتر إن "أول فوج من أفواج المعتمرين يبدأ النسك وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة".

وقررت السعودية السماح لما يعادل ستة آلاف معتمر يوميًا. وستفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارًا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت "العديد من الإجراءات الاحترازية". وسيتم تعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميًا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه منه. وسيمنع أيضًا الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.