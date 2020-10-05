بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. وأعرب السلطان هيثم بن طارق - خلال البرقية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية اليوم /الاثنين/ - عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري بالمزيد من الرخاء والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى "انتصارات السادس من أكتوبر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.