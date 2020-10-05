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سقوط قذائف داخل إيران جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان‎

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 11:02 تبليغ
سقوط قذائف داخل إيران جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان‎
سقوط قذائف داخل إيران جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان‎
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط قذائف داخل طهران جراء اشتباكات أرمينيا وأذربيجان فى منطقة قره باغ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية، لوقف فورى لإطلاق النار بين الجانبين.

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