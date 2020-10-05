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تقارير: حالة ترامب الصحية شديدة الخطورة

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 12:35 تبليغ
تقارير: حالة ترامب الصحية شديدة الخطورة
تقارير: حالة ترامب الصحية شديدة الخطورة
أثار إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن إصابته بفيروس ، جدلا كبيرا وردود أفعال واسعة، حيث أعلن البيت الأبيض إلغاء رحلة الرئيس التى كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، كما شكك البعض بشأن قدرته على تولى فترة رئاسية ثانية

وفى هذا الشأن، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العلاج الذى يتلقاه ترامب يشير إلى إصابة شديدة بمرض كوفيد 19، على حد تقدير خبراء الطب، برغم التقييمات المتفائلة التى يقدمها أطباؤه للرأى العام.

وأوضحت الصحيفة أن التفاصيل الطبية القليلة التى تم الكشف عنها من قبل أطباء ترامب، ومنها مستويات الأكسجين المتقلبة لديه وقرار بدء العلاج بعقار الستيرويد، أوحت للعديد من خبراء الأمراض المعدية بأنه يعانى من حالة أكثر خطورة من كوفيد 19 مما أقر به الأطباء.

وقال الفريق الطبى للرئيس، إنه تم وصف عقار ديكساميثازون له، وهو عبارة عن ستيرويد يستخدم لدرء رد فعل الجهاز المناعى المفرط الذى يقتل العديد من مرضى كورونا.

وهذا الدواء مخصص للأشخاص الذين يعانون من مرض شديد لأنه لم يثبت أنه يفيد الأشخاص الذين يعانون من أشكال أخف من المرض، بل وقد يكون محفوفا بالمخاطر.

ووفقا للصحيفة، فإنه بسبب الصورة غير الكاملة التى قدمها أطباء الرئيس لم يتضح ما إذا كانوا قد أعطوه عقار ديكساميثازون سريعا للغاية، أم أن الرئيس كان أكثر مرضا مما تم الاعتراف به، بحسب ما يقول خبراء الأمراض المعدية وطب الطوارئ.

وأوضح د. توماس ماكجين، كبير الأطباء فى أكبر مقدم للصحة العامة فى ولاية نيويورك، إن هذا العقار هو أكثر الأدوية المحيرة الى تم إعطائها للرئيس فى هذه المرحلة. فهذا الدواء لا يستخدم عادة إلا إذا بدا أن حالة المريض تتدهور.

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