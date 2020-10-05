نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم المعلم teachers day ٥ اكتوبر يتبادل الجميع شكرا معلمتي ومعلمي وأبرز عبارات تهنئة بيوم المعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم 5 اكتوبر يوم المعلم العالمي تهنئة كل عام وانتي بخير معلمتي ومعلمي، من أجمل عبارات تهنئة بيوم المعلم قف للمعلم وفه التبجيلا والتي اشتهرت مؤخراً، ويقوم التلاميذ باستخدامها في عبارات شكرا معلمتي ومعلمي وغيرها من صيغ الشكر للعرفان، teachers day هو من الأيام العالمية التي يتم الاحتفال خلالها بواحد من أهم أفراد المجتمع، ويتم استخدام كلمة اليوم العالمي للمعلم للتهنئة واستخدام برقيات ليوم المعلم تهنئة لإيفاء الجميل.

اليوم العالمي للمعلم teachers day

كلمة عن يوم المعلم قصيرة تزامنا مع واحد من أهم الأيام التي يتم تجهيز بها احتفالات ليوم المعلم، والذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، ولعل كلمة قصيرة لن تكون كافية في حق المعلم، حيث لا تكفيه كتب كاملة، فما يقوم به يستحق أن يوصف بأنه أهم وأسمى الأعمال، فهو يربي الأجيال التي سوف تبني الأوطان.

فيديو للمعلم وعن المعلمة، نرفقه لكم الآن والذي يبين بعض الأثر الطيب الذي تتركه هذه المهنة لدي الجميع بعد أثرها الكبير، ويجب علي كافة التلاميذ وحتي الخريجين أن يبجلوا معلميهم طبقاً للمقوله، قف للمعلم وفه التبجيلا المنتشرة في حق هذه الفئة الجميلة.

الفيديو السابق أرفقنا لكم به بعض الكلمات الجميلة لليوم العالمي للمعلم، ونرفق لكم بعض عبارات تهاني بيوم المعلم العالمى 2020 في كل مكان.

كلمة يوم المعلم 1442

قد تنافس كثيراً من الشعراء و الأدباء و الأئمة والكتاب وحتى العلماء في وصف المعلم، فقال عنه أمير الشعراء أحمد شوقي:-

” قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.

كما قال الإمام علي بن أبي طالب في المعلم:-

” وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء”.

كما أن للمعلم مكانة خاصة في الدين الإسلامي ذكرها الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال:-