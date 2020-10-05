أمين عام الناتو: ندعو تركيا لإيجاد حل بديل عن إس 400 الروسية

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، تركيا إلى إيجاد حل بديل عن نظام "إس-400" الروسية.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "إننا في الناتو قلقون من حصول تركيا على نظام إس 400، مما أدى إلى فرض عقوبات عليها".

وأضاف: "هذا النظام لا يمكن أن يكون ملائما للناتو.. أدعو تركيا لأن تجدا حلا بديلا".

وبخصوص التوترات في شرق المتوسط، أوضح أمين عام الناتو أنه جرت إقامة "لجنة لتخفيف التوترات وتجنب حوادث محتملة.. نحن مستعدون لتطوير الأمر أكثر".

وتابع: "الناتو تبقى ملتزمة دائما بأمن تركيا.. وآمل أن يحل النزاع من خلال المفاوضات".

كما عبر ستولتنبرغ عن قلقه من تصعيد الأعمال القتالية في ناغورني كاراباخ، مضيفا "نراقب الوضع بحذر.. وأي قتال مثل هذا يعرض البنية التحتية الأساسية للخطر مثل منشآت الطاقة".

ودعا إلى "التوقف عن القتال بسرعة.. وسندعم كل السبل لإيجاد الحل".

من جهته، قال أوغلو إن تركيا "تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك".

وأضاف أن "حلف الناتو قام بمبادرة لإطلاق مفاوضات بين اليونان وتركيا للحيلولة دون وقوع اشتباكات".

كما شدد الوزير التركي على ضرورة أن تتوقف الدول عن دعم "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية".