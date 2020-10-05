ترامب يدعو الشعب الأمريكي للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الاثنين/ الشعب الأمريكي إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل. وظهر الرئيس ترامب اليوم وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من سيارة أمام مركز "والتر ريد" الطبي العسكري خارج واشنطن.. ولوح مؤيدوه بأعلام حملته الانتخابات. ويعد ذلك هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

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