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ترامب يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-05 13:27 تبليغ
ترامب يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية
ترامب يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وقال ترامب فى عدة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": الأسواق مرتفعة وجيشنا فى أقوى حالاته..رعاية صحية أفضل وأرخص.. حاربوا وسائل الإعلام المزيفة والفاسدة.. صوتوا فى الانتخابات".

وكان ترامب أعلن إصابته بفيروس فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى قرب واشنطن لتلقى العلاج.

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