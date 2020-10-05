إثيوبيا تعلن موعد تشغيل الكهرباء من سد النهضة

قالت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويد، إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأمس الأحد، أفاد موقع ريبورتر الخاص على الإنترنت أن إثيوبيا حظرت الطيران في مجالها الجوي فوق سد النهضة الإثيوبي الكبير لأسباب أمنية.

وقال المدير العام للطيران المدني الإثيوبي، العقيد ويسنيليه هونيغناو، في تصريح لمراسل موقع ريبورتر إنه بعد المشاورات مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، تم إغلاق المجال الجوي في ولاية بنيشنقول-جوموز الإقليمية، شمال غرب إثيوبيا، حيث يتم بناء السد، أمام جميع الرحلات الجوية"، كما أفاد التقرير.

وأضاف العقيد إنه لن يُسمح لطائرات الركاب أو البضائع بالتحليق فوق السد، لكن يمكن الحصول على تصريح عند تقديم طلب.

وتتعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، بينما تحتفظ مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بحقوقها الدولية في مفاوضات سد النهضة، في الوقت الذي تراوغ فيه إثيوبيا من أجل عدم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.