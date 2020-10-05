إجراء حاسم من منظمة الصحة العالمية تجاه الصين.. تعرف عليه

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد اتخاذ اجراء ناحية الصين، بعد اتهامات دولية للمنظمة أنها تقوم بمحاباة الصين التي نشأ فيها وانطلق منها للعالم فيروس كورونا المستجد، من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت المنظمة ، أنها ستقدم لائحة بأسماء خبراء دوليين للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بمنشأ فيروس كورونا، لافتة بذلك إلى ماقاله خبراء قالوا بوجود أسرار مازالت غامضة للعالم حول منشأة، رغم ذكرهم وسيلة انتقال الفيروس وأنها في الغالب من الخفاش إلى حيوان آخر ثم إلى البشر، ومن ثم تفشيه من شخص لآخر.

وقبل هذا الإعلان، رجحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، أن 10% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في إعلان صادم ، يقول بأن الأعداد أكبر من المعلن بكثير، ليس لعدم شفافية الدول، ولكن لعدم قدرتها على تتبع وكشف كل المصابين.

وفي وقت سابق، اكد مدير المنظمة، أن العالم مازال يعيش مرحلة صعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أن الوسيلة الأفضل لمواجهة تفشي الفيروس هي التصرف السريع والتأكيد على كافة الإجراءات التي أعلنت عنها المنظمة مرارا باستخدام قناع الوجه والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى تركيز الدول على توخي الحذر حين تتمكن من احتواء تفشي الفيروس.

وذكر إن العالم يضيف مليوني حالة من الإصابات بفيروس كورونا تقريبا أسبوعيا فيما تخطى عدد حالات الوفاة المليون حالة، داعيا قادة العالم إلى التعاون مع المنظمة والتضامن لمواجهة الوباء.

وأشار تادروس إلى أن المنظمة انتهت الجمعة الماضية، من توفير مجموعة الاختبارات السريعة للبلدان المحتاجة للدعم والتي تظهر نتائجها في فترة ما بين 15 إلى 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أنها غير معقدة.

ولفت إلى أن مرفق "كوفاكس" لضمان النفاذ المتساوي والعادل إلى علاجات وأدوات ولقاحات فيروس "كورونا" سوف يضمن تعميم أي لقاح قادم للجميع على مستوى العالم.

وسبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى أفريقيا تجاوز 1.5 مليون حالة، فيما تخطى عدد الوفيات الـ 36 ألفا، بينما تخطى العالم الـ35 مليون مصابا، وأكثر من مليون متوفى.