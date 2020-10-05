الاتحاد الأوروبي يرحب بانسحاب سفينة الحفر التركية يافوز من المنطقة البحرية لقبرص

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بسحب تركيا لسفينة الحفر (يافوز) من المنطقة البحرية، حيث كانت تعمل جنوب غربي قبرص، واعتبرتها علامة على خفض التصعيد.
ووصف المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية بيتر ستانو- في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية- هذه الخطوة بأنها خطوة مرحب بها نحو تهدئة التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأشار ستانو إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي توقعوا خلال قمتهم الخاصة في بروكسل الأسبوع الماضي أن تتخذ أنقرة المزيد من الخطوات في نفس الاتجاه.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، اليوم، إن انسحاب السفينة خطوة إيجابية لكنه حذر من أنه من غير المعروف ما إذا كان الانسحاب سيكون قصير الأمد.
في الوقت نفسه لا تزال السفينة التركية لأبحاث الزلازل (خير الدين بربروس باشا) قبالة جنوب شرق قبرص.
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