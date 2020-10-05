صوتوا لرئيسكم.. ترامب يروج لحملته الانتخابية من المستشفى

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه.

ودعا ترامب، الاثنين، في سلسلة من تغريدات متتالية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتصويت له "من أجل استمرار محاربة الفساد والأخبار الزائفة، ومن أجل استمرار العمل على إعادة الجنود الأمريكيين من الخارج إلى بلادهم".

وقال إن اليوم هو آخر يوم للتسجيل في التصويت في كل من أريزونا وفلوريدا وجورجيا وأوهيو وتكساس، مرفقًا تغريدته برابط مواقع التصويت.

وظهر الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، لأول مرة منذ اكتشاف إصابته، حيث مر بسيارته في موكب من السيارات أمام أنصار المتجمعين في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهو يلوح بيده من النافذة.

وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الرئيس قام بجولة قصيرة في موكب، خطّط له في اللحظة الأخيرة للتلويح لأنصاره الذين تجمعوا أمام المبنى"، مضيفًا أن سيارات الموكب عادت على الفور إلى منطقة المركز الطبي بعد الجولة في الشارع المغلق.

وفي وقت سابق، طمأن ترامب الناخبين من خلال مقطع فيديو، مشيرا إلى أنه يتعافى، وقال: "لقد تعلمت الكثير عن كوفيد، وسأفاجئ المواطنين العظماء المتواجدين خارج المستشفى".