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البيت الأبيض يحذر خصوم الولايات المتحدة من استغلال وضع ترامب للتدخل

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البيت الأبيض يحذر خصوم الولايات المتحدة من استغلال وضع ترامب للتدخل
البيت الأبيض يحذر خصوم الولايات المتحدة من استغلال وضع ترامب للتدخل

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، من أي محاولة من قبل خصوم الولايات المتحدة للاستفادة من وضع الرئيس دونالد ترامب للتدخل والمعلومات المضللة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبراين، في برنامج على قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن "ترامب لا يزال في منصبه وأن أي محاولة من قبل الخصوم للحصول على ميزة ستكون خطأ من "حجم الخطورة".

وأضاف: "أعتقد أن خصومنا يعرفون أن حكومة الولايات المتحدة ثابتة في يدها وأننا نحمي الشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق، قال أوبراين إن التنبيهات الأمريكية لم ترفع ولم يكن هناك توقع بأن منافسين مثل كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا من المحتمل أن تشكل تهديدًا جديدًا.

وتابع: "أي محاولة من قبل خصم للاستفادة من حقيقة أن الرئيس قد تم تشخيصه بفيروس سيكون خطأً فادحًا... لا أتوقع أن ترتكب أي دولة هذا الخطأ".

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لأي تطور في الموقف بشأن مرض الرئيس دونالد ترامب، وكذلك  لأي أعمال عدائية من دول أجنبية بهذا الخصوص.

وقال بومبيو في تصريح صحفي: "نحن جاهزون تماما لجميع السيناريوهات التي  يمكن أن تجري"، مشيرا إلى أن ترامب عقد يوم الأحد اجتماعا (عن بعد) من المستشفى مباشرة مع مسؤولي الإدارة المسؤولين المختصين بقضايا الأمن القومي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم مع كامل الفريق المسؤول عن الأمن القومي".

كما أفاد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

وظهر الرئيس الأمريكي، أمس، بشكل مفاجئ ليحي جمهوره من أمام مستشفى والتر ريد العسكري، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.

وقال ترامب في مقطع مصور بُث على حسابه بموقع تويتر قبلها بفترة وجيزة: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كورونا". 

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