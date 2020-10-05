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إيران تسجل 235 وفاة وأكثر 3900 إصابة كورونا فى 24 ساعة

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-10-05 14:49 تبليغ
إيران تسجل 235 وفاة وأكثر 3900 إصابة كورونا فى 24 ساعة
إيران تسجل 235 وفاة وأكثر 3900 إصابة كورونا فى 24 ساعة
أعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى، اليوم الإثنين، ارتفاعًا قياسيًا فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد، حيث سجلت إيران 3902 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات فى إيران 475674 إصابة مؤكدة. 

وتعد إيران هى الدولة الأكثر تضررًا من جائحة كورونا فى الشرق الأوسط، حيث أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لارى، تسجيل 235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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