المتحدث باسم مجلسي الدولة والنواب الليبيين: توصلنا لتفاهمات جديدة بخصوص المناصب السيادية

أعلن المتحدث باسم وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين، اليوم الأثنين، عن الوصول لتفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.
وقال المتحدث إن هناك إجماع على استكمال الاتفاق على المعايير في أقرب الآجال، مضيفًا أن هناك "رؤى محددة بشأن ملء المناصب السيادية"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وأعرب المتحدث عن شكره لجهود الدول التي عملت على وضع أطر لحل شامل للأزمة الليبية، داعيًا المجتمع الدولي لدعم نتائج المفاوضات التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقالت ويليامز في تصريحات صحفية إن هناك فرصة حقيقية تمهد الطريق لإنهاء النزاع الليبي، داعية جميع أطراف الصراع للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي.
وأضافت: "نأمل التوصل لاتفاق سياسي شامل يرضي جميع الليبيين".
ودعت ويليامز جميع أطراف الصراع الليبي إلى المشاركة في ملتقى الحوار الليبي، مشيرة إلى أنها تتوقع استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.
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