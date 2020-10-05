المتحدث باسم مجلسي الدولة والنواب الليبيين: توصلنا لتفاهمات جديدة بخصوص المناصب السيادية

أعلن المتحدث باسم وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين، اليوم الأثنين، عن الوصول لتفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.

وقال المتحدث إن هناك إجماع على استكمال الاتفاق على المعايير في أقرب الآجال، مضيفًا أن هناك "رؤى محددة بشأن ملء المناصب السيادية"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعرب المتحدث عن شكره لجهود الدول التي عملت على وضع أطر لحل شامل للأزمة الليبية، داعيًا المجتمع الدولي لدعم نتائج المفاوضات التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية.