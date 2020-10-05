يعتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن العلاقات بين باكو وموسكو على مستوى عال، وموقف روسيا من الوضع الحالي في كاراباخ "مسؤول".
وقال علييف في مقابلة مع قناة تي ار تي هابر التركية الاثنين، إن "اليوم، التعاون مع روسيا على العديد من المنصات على مستوى عالٍ للغاية. نتعامل مع بعضنا البعض كشريك استراتيجي، وهو ما ينعكس في الوثائق الموقعة".
وأضاف "في هذه الحالة، تظهر روسيا نفسها كدولة كبيرة ومسؤولة، إن رسائلها إيجابية وتصريحاتها مقيدة".
وبحسب علييف، تسعى أرمينيا لتحقيق هدف إشراك روسيا في هذا الصراع.
واستطرد علييف قائلا "أرمينيا تضرب أذربيجان من أراضي أرمينيا نفسها لإثارة هجومنا على أراضي أرمينيا ردا على ذلك، حتى تلجأ أرمينيا بدورها إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلبا للمساعدة ، ولا سيما روسيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق لرئيس أذربيجان على موقف روسيا من كاراباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.