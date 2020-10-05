وظائف القوات المسلحة للجميع و رابط التقديم في وظائف مستشفيات القوات المسلحة

في إطار مجهودات التشغيل قامت الإدارة العامة للخدمات الطبية، وهي إحدى إدارات القوات المسلحة عن مجموعة كبيرة من وظائف القوات المسلحة الخالية للجنسين من الرجال والنساء في مختلف المجالات، بحيث يكون العمل في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمدينة الرياض، ومستشفى مدينة حفر الباطن الخاصة بالقوات المسلحة، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز في الظاهران، والتقديم مستمر حتى الثامن عشر من أكتوبر الجاري عبر الرابط التالي:

رابط التوظيف بالموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

وظائف القوات المسلحة المتاحة بإدارة الخدمات الطبية

فيما يلي بعض وليس كل الوظائف الشاغرة، والتي تبلغ قاربة الـ 400 وظيفة، ويتم تحديثها باستمرار على الرابط السابق ذكره للتوظيف بالموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات والمسلحة، ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة على الموقع.

أخصائية أشعة موجات فوق صوتية

عدد 2 أخصائي تخدير

عدد 4 أخصائية تمريض بالعيادات الخارجية

أخصائي بصريات

أخصائي طب أسرة ومجتمع

طبيب بيطري

أخصائي مسالك بولية

أخصائي تخدير

أخصائية أشعة

أخصائي أمراض باطنية

استشاري أورام

استشاري طب أطفال

استشاري طوارئ حديثي الولادة

استشاري جراحة عيون

أخصائي نفسي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف

أخصائي مكافحة عدوى

أخصائي أول أطفال

أخصائية تمريض بقسم جراحة القلب الصدر بمركز الأمير سلطان

أخصائي بمركز زراعة الأعضاء

أخصائي عناية مركزة

أخصائي أول أمراض دم

استشاري أنف وأذن وحنجرة

ممارس عام

أخصائي رمد

طبيب مقيم كلى

نائب أول كلى

أخصائية تمريض جروح

أخصائية تمريض طب نووي

ممرض / ممرضة عمليات بمدينة الملك فيصل

وظائف شاغرة غير طبية في وظائف القوات المسلحة

كما يجب التنويه إلى أن الوظائف المتاحة لا تقتصر على الوظائف الطبية فقط، فهناك مجموعة كبيرة من الوظائف الحرفية والهندسية، ووظائف الخدمات المساندة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتدريس والشؤون الأكاديمية، والتصميم والإبداع، والشؤون القانونية، والشؤون الإدارية، وغيرها، وسوف نعرض هنا لبعض هذه الوظائف، وللاطلاع والتقديم على كل الوظائف يرجي اتباع الرابط السالف ذكره.

فني تبريد وتكييف مركزي

حلواني

حداد مسلح

مركب عزل

فني إصلاح كفرات

خياط

مصلح إطارات

مشغل معدات ثقيلة

سمكري ودهان

جزار

مدرب رياضة

مقدم طعام

عامل كوي

طاهي

بناء

عامل مغسلة

نجار

منجد

حلاق

فني إطفاء وإنقاذ

مركب زجاج وألومنيوم

حداد مسلح

مساعد سباك

كهربائي ضغط عالي

مليس

مشغل محطة صرف صحي

مبلط

مصلح مفاتيح

ميكانيكي مولدات الديزل

كهربائي نقل طاقة

سايس خيل

عامل تزييت

مشغل مضخات مياه

فني صيانة حاسب آلي

رسام معماري

فني ألياف بصرية

ميكانيكي آلات الغسيل والكي

كبير مشرفين تشغيل محطة تبريد

فني مصاعد فني مكافحة حشرات

طاهي

فني زراعة

معيد إدارة معلومات صحية

محاضر إدارة معلومات صحية

محاضر خدمات طبية طارئة

محاضرة صحة الفم والأسنان

محاضرة تمريض

أستاذ مساعد تمريض

محاضر تقنية التخدير

أستاذ مشارك رعاية تنفسية

أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية

معيد تقنية الأجهزة الطبية

محاضر تقنية الأجهزة الطبية

أستاذ مساعد تقنية الأجهزة الطبية

باحث قانوني

محاسب

إداري

مراقب مواد

مراقب عُهد

مراقب حركة المخزون

مراقب مخزون

باحث موارد بشرية

مساعد مدقق عقود

سكرتير

مشرف عمال نظافة

مترجم

مأمور أرشيف

قارئ عدادات

مدقق حسابات

مهندس زراعي

مهندس ميكانيكا صيانة

مهندس تقدير كميات

مساح

مدقق جودة ونوعية

مشرف تشغيل توربينات

مهندس مكافحة حريق

مهندس إشراف

مهندس مراقبة جودة

مهندس مدني

مهندس كهربائي مراقبة وتحكم

مهندس كهربائي

مهندس شبكات هاتف

مهندس تقدير كميات

مهندس تخطيط وجدولة

رسام معماري

مهندس اتصالات

مهندس ميكانيكا

مهندس إلكترونيات

مهندس تنسيق مواقع

مهندس معالجة مياه

مهندس مدني طرق

مهندس شبكات مياه

مهندس تخطيط وجدولة

مهندس معماري

مدخل بيانات

فني شبكات حاسب آلي

مهندس أمن معلومات

مهندس شبكات

مشرف غرفة التحكم

وظائف الخدمات المساندةوظائف التدريس والشؤون الأكاديميةالوظائف الإدارية في وظائف القوات المسلحةالوظائف الهندسية في وظائف القوات المسلحةوظائف تكنولوجيا المعلومات

هذا و نعيد التأكيد أن وظائف القوات المسلحة المعلن عنها مؤخرا تتضمن الكثير والكثير من الوظائف التي تناسب الجميع، والتي تستطيعون البحث خلالها والتقديم عليها من خلال الموقع الرسمي، متمنيين للجميع التوفيق في الحصول على الوظيفة الملائمة من بين هذه الوظائف في مختلف المجالات الطبية وغير الطبية.

وللبحث داخل الموقع ستجدون في الناحية اليمني قائمة بالفلاتر التي تستطيعون استخدامها لتنقية البحث بحسب المدينة والمجال والدور الوظيفي لتصلون إلى مُبتغاكم بأقصر الطرق.