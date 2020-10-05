أخبار اليمن : وفاة 8 مهاجرين وفقدان 12 كانوا بطريقهم إلى اليمن

وفاة 8 مهاجرين وفقدان 12 كانوا بطريقهم إلى اليمنأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وفاة ثمانية مهاجرين على الأقل وفقدان 12 آخرين بعد أن أرغمهم مهربون على النزول من سفينة كانوا على متنها قبالة ساحل جيبوتي.

وقالت المنظمة إن المهاجرين ، الذين كانوا في السفينة وعددهم 34 أثيوبيا ، كانوا يحاولون العودة إلى القرن الأفريقي بعد فشلهم في الوصول إلى اليمن. مشيرة إلى أن الناجين وعددهم 14 يتلقون العلاج الطبي في جيبوتي.

وأفادت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة بأن هذه المأساة جرس إنذار. مئات المهاجرين يغادرون اليمن كل يوم، يحاولون الوصول إلى جيبوتي، يخاطرون بحياتهم ويتعرضون للاستغلال من المهربين ويواجهون، في هذه الحالة، الموت والإصابة بشكل مأساوي للغاية".

وفي الوقت الحالي هناك 14000 مهاجر معظمهم من إثيوبيا تقطعت بهم السبل في اليمن ويحاولون العودة إلى بلادهم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن ألفي مهاجر وصلوا إلى جيبوتي في الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها.* وكالات