عاجل .. السكرتير الصحفى للبيت الأبيض يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت.

وأعرب رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز، عن تفاؤله بإمكانية خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفى فى وقت لاحق اليوم الإثنين، مؤكدًا على أن ترامب يواصل التحسن.