أمريكا : ارتفاع إصابات كورونا إلى 7.42 مليون شخص

جاء ذلك فى بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، موضحة أن الزيادة جاءت على الصعيد الوطنى أقل من متوسط الزيادة اليومية، وهى 0.6%، على مدار الأسبوع الماضى.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث بلغت 832 ألفا و973، بزيادة 0.4% عما كان عليه فى نفس الوقت أمس.
وشهدت ألاسكا زيادة نسبتها 2.3% فى عدد الإصابات، مقارنة بما كانت عليه فى نفس الوقت أمس، ليصل إجمالى الإصابات بها إلى 8405.
وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفى 43 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.
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